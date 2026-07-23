Испанский футбол, уход от «дакузависимости»: каким будет «Рубин» в новом сезоне РПЛ?

Десятый выпуск спортивной программы «На пределе»

Фото: Реальное время

«Рубин» стартует в новом сезоне РПЛ уже в эти выходные. В каком состоянии команда Франка Артиги подходит к началу чемпионата? Об этом «Реальное время» рассказало подробно в десятом выпуске спортивной программы «На пределе». Ниже — текстовая версия.



Кем усилился «Рубин» этим летом и по какой схеме собирается играть Франк Артига?

Российская Премьер-лига возвращается на наши экраны. Уже в эти выходные будет сыгран первый тур. Что касается «Рубина», конечно, здесь несколько наивно ждать каких-то очень амбициозных целей от клуба и Франка Артиги. Казанцы, не изменяя себе, скорее всего, снова поставят задачу выступить лучше, чем в прошлом сезоне. То есть если в минувшем чемпионате «Рубин» занял восьмое место, то седьмая-шестая строчка в РПЛ в будущем сезоне будет восприниматься руководством нормальным результатом.

На трансферном рынке в это межсезонье «Рубин» не сказать что потряс какими-то выдающимися сделками. В аренду взяли хорошо знакомого Илью Самошникова из «Спартака», подписали Максима Игнатьева, тоже из «Спартака», правда, костромского. Оба футболиста — это фактически быстрые латерали. И, как показали последние товарищеские матчи «Рубина», Артига не зациклен на своей излюбленной комбинации 4-3-3. «Рубин» может играть в три центральных защитника при условии, если латерали будут подниматься в схеме очень высоко. То есть привычная для Рахимова схема 5-3-2 или 5-4-1 у Артиги, в свою очередь, преображается в схему 3-4-3.

взято с сайта rubin-kazan.ru

Быстрые фланги, быстрое движение мяча в центре поля — это каноны футбола Франка Артиги, то, что он постоянно требует от своих подопечных. Испанский наставник «Рубина» искренне хочет навязать своим игрокам канонический испанский футбол. Вопрос только в том, потянут ли такой уровень игры футболисты «Рубина».

Летние сборы «Рубина» прошли в очень интенсивном, изнурительном темпе для игроков. Футболисты признавались, что хоть и любят побегать, тем не менее у Артиги даже они устали от беговой нагрузки. Есть полное понимание, что в предстоящем сезоне «Рубин» будет объемной, скоростной командой. Не забываем еще о том, что Франк Артига особое внимание уделяет и контролю мяча. Любопытно понаблюдать за «Рубином» в первых турах РПЛ.

Мальдонадо снова пропустит первые туры в новом сезоне РПЛ

Досадно, что к началу сезона, скорее всего, не успеет восстановиться защитник Дениль Мальдонадо. Гондурасский футболист все сборы не тренировался в общей группе и не играл из-за травмы. Очень классный, талантливый, но, к сожалению, «хрустальный» игрок. Причем в системе игры Франка Артиги такие защитники, с замечательным длинным пасом, высоким футбольным интеллектом, просто необходимы. Потому что при выходе из обороны через низ у них должны быть определенные качества, позволяющие им комфортно себя чувствовать под давлением, прессингом соперника.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Экс-наставник «Рубина» Рашид Рахимов через низ своим защитникам выходить запрещал, опасаясь глупой ошибки. Игор Вуячич или Егор Тесленко, получая мяч от вратаря Евгения Ставера, сразу направляли его в сторону Мирлинда Даку. Или центральные полузащитники просто опускались слишком сильно вниз и забирали у них мяч.

У Франка Артиги защитники должны быть с пасом, должны уметь подниматься вплоть до центра поля. При том ростере защитников, который есть у «Рубина» сейчас, существует опасение, что не все идеи Артиги, касающиеся начала атак, воплотятся в реальность.

Избавится ли «Рубин» от «дакузависимости» и с кем играть казанцам в первом туре нового сезона РПЛ?

Конечно, нынешний «Рубин» серьезно отличается от «Рубина» Рашида Рахимова. Появились у Франка Артиги футболисты, способные не только созидать в атаке, но и регулярно обострять в нападении. Назми Грипши в роли свободного художника в новом сезоне РПЛ должен стать этаким диспетчером, сердцем и головным мозгом атак «Рубина». Ожидается прогресс и от Начо, который здорово зарекомендовал себя в весенней части сезона и которого казанцы выкупили у «Сочи» в это межсезонье.

Разумеется, не хочется, чтобы «Рубин» откатывался к настройкам «дакузависимости», что было свойственно казанской команде при Рашиде Рахимове. Сейчас появляется в СМИ много новостей о том, что Мирлинд Даку якобы может стать игроком ЦСКА этим летом. И в целом албанца можно было бы отпустить за хорошие деньги в Москву, если бы была у «Рубина» уверенность в том, что Жак Сиве или Дардан Шабанхаджай смогут полноценно заменить его.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но этой уверенности у Артиги и его тренерского штаба пока что нет. Поэтому сложно поверить, что «Рубин» легко расстанется с Даку, если, конечно, «армейцы» не выплатят полную сумму отступных в контракте нападающего.

В первом туре «Рубин» сыграет против «Краснодара», действующего вице-чемпиона России. «Быки» в это межсезонье лишились одной из своих главных звезд — полузащитника Эдуарда Сперцяна, который перебрался в чемпионат Саудовской Аравии. Соперник у казанцев серьезный, при этом Франк Артига «Краснодар» уже обыгрывал в марте со счетом 2:1. Интрига в матче точно есть, тем более что за «быков», скорее всего, не сыграет еще и нападающий Джон Кордоба, который на прошедшем чемпионате мира в составе сборной Колумбии разорвал приводящую мышцу бедра. А срок восстановления от такого повреждения — приблизительно месяц.

