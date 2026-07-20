В Казани Mazda столкнулась с автобусом

В результате столкновения пострадал один пассажир автобуса

Фото: Максим Платонов

В Казани на улице Беломорской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

— По факту дорожно-транспортного происшествия Госавтоинспекцией Управления МВД России по городу Казани возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, — передает Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель Mazda 1963 года рождения при повороте не занял крайнее положение на проезжей части и не убедился в безопасности маневра. В результате он создал помеху автобусу 60-го маршрута, который следовал в попутном направлении по левой полосе.

От удара в салоне автобуса упали несколько пассажиров. Один из них обратился за медицинской помощью — телесные повреждения зафиксированы у 55-летнего мужчины.

Ранее в Госавтоинспекции Татарстана назвали самые опасные причины аварий с начала года.



Вадим Вахрушев