В Казани Mazda столкнулась с автобусом
В результате столкновения пострадал один пассажир автобуса
В Казани на улице Беломорской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.
— По факту дорожно-транспортного происшествия Госавтоинспекцией Управления МВД России по городу Казани возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, — передает Госавтоинспекция.
По предварительным данным, водитель Mazda 1963 года рождения при повороте не занял крайнее положение на проезжей части и не убедился в безопасности маневра. В результате он создал помеху автобусу 60-го маршрута, который следовал в попутном направлении по левой полосе.
От удара в салоне автобуса упали несколько пассажиров. Один из них обратился за медицинской помощью — телесные повреждения зафиксированы у 55-летнего мужчины.
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