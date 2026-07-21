В Казани простились с зампредом ТПП Артуром Николаевым

Церемония прощания прошла в конгресс-зале Торгово-промышленной палаты

Фото: Динар Фатыхов

В Казани прошла церемония прощания с первым заместителем председателя правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Артуром Николаевым. Он ушел из жизни 19 июля на 59-м году жизни. Гражданская панихида состоялась в конгресс-зале ТПП.

— Слова соболезнования выразили правительство республики, коллеги из других регионов, руководители организаций, — сообщает телеканал ТНВ.

Артура Николаева похоронили на кладбище в поселке Мирном. Коллеги называли Артура Сергеевича человеком безотказным и профессиональным, который всегда был готов помочь по любому вопросу.

Артур Николаев начал работать в ТПП РТ в 2000 году на должности начальника организационного отдела. С ноября 2006 года он занимал пост зампредседателя правления Торгово-промышленной палаты РТ, а с ноября 2012-го руководил Европейским информационным консультационным центром РТ.

Вадим Вахрушев