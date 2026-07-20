3,5 года колонии получил 19-летний нижнекамец за поджоги и ложь в суде
Он признан виновным в даче ложных показаний в суде и в трех покушениях на поджог квартир
Суд в Нижнекамске вынес приговор 19-летнему местному жителю. Молодого человека признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса.
— Статья «за дружбу»: ч. 1 ст. 307 УК РФ (соврал в суде ради приятеля-сбытчика), — сообщает прокуратура Татарстана.
Второе обвинение выдвинуто после трех попыток поджога квартир в Нижнекамске. С учетом позиции Нижнекамской городской прокуратуры суд назначил обвиняемому 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя республики.
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