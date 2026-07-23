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Угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменена — МЧС.

07:52, 23.07.2026

На территории Татарстана сохраняется активным режим беспилотной опасности

Угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменена — МЧС.
Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА на города Казань и Зеленодольск отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим действовал более двух часов — с 05:34 мск до 07:48 мск. При этом угроза атаки БПЛА сохраняется в семи городах Закамья Татарстана.

Режим «Беспилотная опасность» сохраняется активным на всей территории Татарстана.

Зульфат Шафигуллин

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