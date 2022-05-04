Минобороны: ВС России 5, 6 и 7 мая открывают коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали»

Вооруженные силы России с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая открывают гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.



По данным ведомства, ВС России, а также формирования Донецкой народной республики (ДНР) в одностороннем порядке будут прекращать любые боевые действия на время открытия гуманитарных коридоров с комбината, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в подвалах «Азовстали» находятся более 150 мирных жителей и 170 раненых. О наличии гражданских на комбинате накануне сообщила координатор ООН на Украине Оснат Лубрани. По ее словам, точное их количество неизвестно.



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Диана Жиленкова