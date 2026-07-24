Санкт-Петербург массово атаковали БПЛА, два склада Wildberries остановили работу
Под удар попали гражданские объекты, сообщает губернатор
Ленинградскую область и Санкт-Петербург массово атаковали вражеские БПЛА. Под удар попали гражданские объекты, сообщает губернатор города Александр Беглов.
Два крупных логистических комплекса маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге приостановили работу. По данным пресс-службы компании, речь идет об объектах в Шушарах и Уткиной заводи.
— Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время идет ликвидация последствий. Оперативный штаб, который возглавляю лично, координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие, — написал Беглов.
По официальным данным над Ленинградской областью сбито около 50 БПЛА, в том числе над Санкт-Петербургом более 30 штук.
Напомним, в утренние часы сирены о воздушной тревоге звучали и в Казани. На всей территории Татарстана объявлена ракетная опасность.
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