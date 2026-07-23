С начала года на воде в Татарстане погиб 31 человек
Основная причина гибели людей — купание в необорудованных местах
С начала года на воде в Татарстане погиб 31 человек, в том числе трое детей. Спасено было 25 жителей, из которых шестеро — несовершеннолетние. Такие цифры озвучил на совещании в кабмине главный госинспектор по маломерным судам республики Денис Мокеев.
В прошлом году за аналогичный период погибли 44 человека, среди которых было четверо детей. Спасено тогда было 30 граждан , среди них — четверо несовершеннолетних.
Конкретно за купальный сезон в Татарстане погибли 18 человек, следовало из представленной презентации. Спасено за этот период было 12 человек.
— Ежегодно основная причина гибели людей на воде — купание в необорудованных местах. Основное количество погибших приходится на купальный сезон, — подчеркнул докладчик.
Ранее сообщалось, что в Зеленодольском районе усиливают рейды после гибели людей на воде, а во Франции за три недели жары утонул 131 человек.
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