С начала года на воде в Татарстане погиб 31 человек

Основная причина гибели людей — купание в необорудованных местах

С начала года на воде в Татарстане погиб 31 человек, в том числе трое детей. Спасено было 25 жителей, из которых шестеро — несовершеннолетние. Такие цифры озвучил на совещании в кабмине главный госинспектор по маломерным судам республики Денис Мокеев.

В прошлом году за аналогичный период погибли 44 человека, среди которых было четверо детей. Спасено тогда было 30 граждан , среди них — четверо несовершеннолетних.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Конкретно за купальный сезон в Татарстане погибли 18 человек, следовало из представленной презентации. Спасено за этот период было 12 человек.

— Ежегодно основная причина гибели людей на воде — купание в необорудованных местах. Основное количество погибших приходится на купальный сезон, — подчеркнул докладчик.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольском районе усиливают рейды после гибели людей на воде, а во Франции за три недели жары утонул 131 человек.

Галия Гарифуллина