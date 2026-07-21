В Бавлинском районе Татарстана мотоцикл столкнулся с автомобилем — есть погибшая

28-летняя пассажирка мотоцикла от полученных травм скончалась на месте

В Бавлинском районе Татарстана мотоцикл Yamaha опрокинулся и столкнулся с автомобилем Chery Tiggo. 28-летняя пассажирка мотоцикла от полученных травм скончалась на месте, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

Трагедия произошла 20 июля в 23.50. По предварительным данным, 32-летний водитель мотоцикла не выбрал безопасную скорость. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, с начала 2026 года в Татарстане произошло порядка 1,5 тыс. ДТП, в которых погиб 161 человек. Одной из причин тяжелых аварий остается усталость водителей.



Галия Гарифуллина