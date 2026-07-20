Татарстанец продал более 400 чехлов для телефона с нарушением авторских прав
Нарушитель причинил ущерб владельцу бренда на сумму 700 тыс. рублей
Продавец контрафактных чехлов для телефонов в Татарстане причинил ущерб владельцу бренда на сумму 700 тыс. рублей.
Как сообщила Приволжская транспортная прокуратура, в одном из торговых центров Казани продавец реализовывал чехлы для телефонов, на упаковке которых были товарные знаки, защищенные законом. Однако владелец бренда не давал разрешения на продажу этих товаров. В результате было установлено, что более 400 изделий нарушают авторские права, чем был причинен ущерб в размере 700 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело, прокуратура взяла процесс расследования под свой контроль.
Ранее сообщалось, что восстановить склады WB после атаки обойдется в 35,8 млрд рублей.
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