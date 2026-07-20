Татарстанец продал более 400 чехлов для телефона с нарушением авторских прав

Нарушитель причинил ущерб владельцу бренда на сумму 700 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Продавец контрафактных чехлов для телефонов в Татарстане причинил ущерб владельцу бренда на сумму 700 тыс. рублей.

Как сообщила Приволжская транспортная прокуратура, в одном из торговых центров Казани продавец реализовывал чехлы для телефонов, на упаковке которых были товарные знаки, защищенные законом. Однако владелец бренда не давал разрешения на продажу этих товаров. В результате было установлено, что более 400 изделий нарушают авторские права, чем был причинен ущерб в размере 700 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, прокуратура взяла процесс расследования под свой контроль.

Ранее сообщалось, что восстановить склады WB после атаки обойдется в 35,8 млрд рублей.

Никита Егоров