Ким — о ЧП в Петербурге и Ленобласти: «Сейчас идет перераспределение товаров по складам»

Пострадавших нет, последствия ликвидируют

Фото: предоставлено АНО "Центр электронной торговли"

На данный момент компания Wildberries перераспределяет товары по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости своих партнеров. Об этом сообщила гендиректор компании Татьяна Ким в своем телеграм-канале, комментируя атаку БПЛА на логистические комплексы маркетплейса в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и Ленобласть) и в Симферополе.

— Уважаемые партнеры, оперативная информация о ситуации публикуется на портале продавца. Все наши усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров. Мы с командой работаем круглосуточно, чтобы сохранить для вас качество работы на площадке, — написала она в посте.

Ким также отметила, что на всех складах была проведена оперативная эвакуация, пострадавших нет. Сейчас последствия атаки устраняются.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург массово атаковали БПЛА, два склада Wildberries остановили работу. В Ленобласти также горят склады Wildberries и разрушены конструкции птицефабрики после атаки БПЛА.

Помимо этого, в соседнем с Татарстаном регионе ракета атаковала предприятие.

Никита Егоров