В Казани ночью горел склад

В помещении хранили фрукты и овощи

Минувшей ночью в Казани загорелся склад, расположенный по адресу ул. 2-я Тихорецкая, дом №41, в одноэтажном здании размером 25х100 метров. Склад предназначался для хранения фруктов и овощей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике в «Макс».

По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что пожар охватил площадь около 1 тыс. кв. м, кроме того, наблюдается тление утеплителя, задымление.

В 05.20 пожар потушили. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекалось 68 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России — 38 человек и 9 единиц техники.

Ранее сообщалось, что БПЛА атаковали два логистических комплекса Wildberries, семь человек погибли.

Никита Егоров