В Ленобласти горят склады Wildberries и разрушены конструкции птицефабрики после атаки БПЛА
Губернатор региона Александр Дрозденко отчитался о последствиях ночной атаки БПЛА
В Ленинградской области произошло возгорание на складе Wildberries в деревне Новосаратовка. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отчитался о последствиях ночной атаки вражеских БПЛА на регион.
В результате попадания беспилотника в логистический центр Wildberries пострадали три человека, их состояние оценивается как средней тяжести.
— Также в результате попадания БПЛА зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. Пострадавших людей нет, — написал губернатор Дрозденко.
Ранее в компании Wildberries сообщили о приостановке работы двух логистических центров в Санкт-Петербурге на фоне атаки БПЛА. Ночью и в утренние часы город и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников.
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