В Ленобласти горят склады Wildberries и разрушены конструкции птицефабрики после атаки БПЛА

Губернатор региона Александр Дрозденко отчитался о последствиях ночной атаки БПЛА

В Ленинградской области произошло возгорание на складе Wildberries в деревне Новосаратовка. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отчитался о последствиях ночной атаки вражеских БПЛА на регион.

В результате попадания беспилотника в логистический центр Wildberries пострадали три человека, их состояние оценивается как средней тяжести.

— Также в результате попадания БПЛА зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. Пострадавших людей нет, — написал губернатор Дрозденко.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее в компании Wildberries сообщили о приостановке работы двух логистических центров в Санкт-Петербурге на фоне атаки БПЛА. Ночью и в утренние часы город и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников.

Зульфат Шафигуллин