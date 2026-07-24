В соседнем с Татарстаном регионе ракета атаковала предприятие
Есть пострадавшие, но им уже оказывают медпомощь
Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове, есть пострадавшие, но им уже оказывают медпомощь. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем телеграм-канале.
На месте уже работают оперативные службы. Ситуация, по словам Соколова, находится под контролем.
Он также напомнил жителям, что решением антитеррористической комиссии Кировской области в социальных сетях, СМИ и других информационных ресурсах запрещено размещение фото— и видеоматериалов, а также любой информации об атаках и их последствиях, которая позволяет идентифицировать территорию, объект, характер нанесенных повреждений.
— Прошу жителей Кировской области придерживаться этого требования, — написал он в посте.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург массово атаковали БПЛА, два склада Wildberries остановили работу. В Ленобласти также горят склады Wildberries и разрушены конструкции птицефабрики после атаки БПЛА.
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