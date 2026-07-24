В соседнем с Татарстаном регионе ракета атаковала предприятие

Есть пострадавшие, но им уже оказывают медпомощь

Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове, есть пострадавшие, но им уже оказывают медпомощь. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем телеграм-канале.

На месте уже работают оперативные службы. Ситуация, по словам Соколова, находится под контролем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также напомнил жителям, что решением антитеррористической комиссии Кировской области в социальных сетях, СМИ и других информационных ресурсах запрещено размещение фото— и видеоматериалов, а также любой информации об атаках и их последствиях, которая позволяет идентифицировать территорию, объект, характер нанесенных повреждений.

— Прошу жителей Кировской области придерживаться этого требования, — написал он в посте.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург массово атаковали БПЛА, два склада Wildberries остановили работу. В Ленобласти также горят склады Wildberries и разрушены конструкции птицефабрики после атаки БПЛА.

Никита Егоров