Суд Казани рассмотрит дело о тяжком преступлении в отношении Героя РФ
С двумя обвиняемыми потерпевший гвардеец морской пехоты ни разу не встречался
В Казани по обвинению в подготовке вымогательства в особо крупном размере отдали под суд двух приятелей 16 и 18 лет. По версии Следкома, парни намеревались по заказу неустановленного лица выследить и избить за якобы невозвращенный долг 29-летнего мужчину. По данным «Реального времени», на роль жертвы заказчик определил уроженца Казани Ивана Жарского, получившего в 2023-м звание Героя России.
Наградили Жарского в качестве командира подразделения бригады морской пехоты Черноморского флота — за успешное отражение четырех попыток штурма ВСУ в Запорожской области и восемь подбитых иностранных танков, БМП и другой вражеской техники.
Как выяснило «Реальное время», фотографию этого офицера неустановленный заказчик, предположительно из украинских спецслужб, передал в мессенджере предполагаемым исполнителям, вместе со снимком дома, указав примерный адрес расположения объекта.
Нужный дом парни так и не нашли, но успели привлечь к себе внимание, и в итоге попали сначала в полицейскую разработку, а потом и в уголовное дело. Вину оба не признают. При этом старшему из фигурантов Дмитрию Афонину предъявили еще и вовлечение несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление.
Какую сумму обещал заказчик исполнителям нападения на героя СВО, сколько раз за 18 лет Афонина привлекали к уголовной ответственности и чем делился на допросе офицер, получивший статус потерпевшего, — в репортаже «Реального времени».
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