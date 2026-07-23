В аэропорту Бугульмы ввели ограничения
В нескольких соседних с Татарстаном регионах ввели режим беспилотной опасности. По данным Росавиации, ограничения введены с целью обеспечения безопасности.
В аэропорту Бугульмы ввели временные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В нескольких соседних с Татарстаном регионах ввели режим беспилотной опасности.
По данным Росавиации, ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов.
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