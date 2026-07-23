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Происшествия

В аэропорту Бугульмы ввели ограничения

03:53, 23.07.2026

В нескольких соседних с Татарстаном регионах ввели режим беспилотной опасности. По данным Росавиации, ограничения введены с целью обеспечения безопасности.

В аэропорту Бугульмы ввели ограничения
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В аэропорту Бугульмы ввели временные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В нескольких соседних с Татарстаном регионах ввели режим беспилотной опасности.

По данным Росавиации, ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов.

Зульфат Шафигуллин

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