В Татарстане выросло число происшествий с маломерными судами
При этом спасенных — пятеро, в том числе ребенок
С начала года в Татарстане зарегистрировали 10 аварий с маломерными судами — в прошлом году их было шесть. Число жертв также выросло, сообщил на совещании в кабмине главный госинспектор по маломерным судам РТ Денис Мокеев.
Погибло в таких происшествиях семь человек, были спасены — девять. В прошлом году число погибших составляло четыре человека, спасенных — пятеро (в том числе ребенок).
Как пояснил Денис Мокеев «Реальному времени», рост аварий связан с увеличением числа маломерных судов в республике. Приток новых зарегистрированных судов за последние два года — порядка 2,5 тыс., сказал он.
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