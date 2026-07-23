В Татарстане выросло число происшествий с маломерными судами

При этом спасенных — пятеро, в том числе ребенок

Фото: Динар Фатыхов

С начала года в Татарстане зарегистрировали 10 аварий с маломерными судами — в прошлом году их было шесть. Число жертв также выросло, сообщил на совещании в кабмине главный госинспектор по маломерным судам РТ Денис Мокеев.

Погибло в таких происшествиях семь человек, были спасены — девять. В прошлом году число погибших составляло четыре человека, спасенных — пятеро (в том числе ребенок).

Как пояснил Денис Мокеев «Реальному времени», рост аварий связан с увеличением числа маломерных судов в республике. Приток новых зарегистрированных судов за последние два года — порядка 2,5 тыс., сказал он.

Галия Гарифуллина