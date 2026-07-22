В Марий Эл осудили мошенников, вымогавших у бизнесменов более 100 млн рублей
Один из фигурантов представлялся генералом и обещал решить вопросы в судебных органах
В Марий Эл осудили двух мошенников, пытавшихся выманить у бизнесменов более 100 млн рублей. Приговор вынес Йошкар-Олинский городской суд, сообщает республиканское УФСБ.
— Установлено, что один из злоумышленников представлялся действующим генералом федерального органа исполнительной власти, который гарантировал решение процессуальных вопросов в органах судебной системы, — сообщает пресс-служба.
При обыске у одного из подсудимых изъяли форму и подлинную государственную награду России, приобретенную незаконно. Преступников задержали с поличным при передаче документов. Суд приговорил подельников к 3 и 3,5 года лишения свободы условно.
Ранее Приволжский районный суд Казани приговорил 15 жителей Татарстана к срокам от 2,5 до 5 лет колонии.
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