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В Казани усилили наказание физруку за ЧП на платных занятиях по плаванию

07:50, 21.07.2026

Мягкий приговор оспаривали лишь родители девочки, которая провела на дне бассейна не меньше двух минут

В Казани усилили наказание физруку за ЧП на платных занятиях по плаванию
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Накануне апелляционная инстанция дополнила приговор физруку казанского лицея №186 Руслану Кузьмину дополнительным наказанием в виде запрета заниматься преподавательской деятельностью в течение двух лет, но лишь в сфере... плавания. Таким образом Приволжский райсуд Казани частично удовлетворил жалобу потерпевшей стороны, которая добивалась, чтобы проглядевший ЧП на платных занятиях тренер был отстранен от преподавания на 3 года, сообщил «Реальному времени» адвокат родителей пострадавшей школьницы Руслан Сафин из «А2К Лигал».

Напомним, расследование дела показало: в ноябре 2025-го кандидат в мастера спорта по лыжам Кузьмин допустил в 25-метровый бассейн не умевшую плавать второклассницу и девочка утонула. В суде исследовали показания свидетеля — в тот момент в бассейне проводились соревнования для более продвинутых пловцов, но других педагогов и инструкторов не было. Отец девочки со ссылкой на видеозапись с камеры бассейна сообщал в суде про 6 минут (!) с момента, когда его дочка начала тонуть, до того как физрук поднял ее со дна. И еще о двух сутках медикаментозной комы, в которую пострадавшую ввели в ДРКБ — благо ведущая детская больница находится всего в 400 метрах от лицея.

Руслан Кузьмин перед заседанием суда. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Подсудимый утверждал, что сам обнаружил утонувшую и кинулся ее спасать. А вот из показаний юных свидетелей следовало — в воду Кузьмин прыгнул лишь после того, как они привлекли его внимание к происходящему. Примечательно, что при букете очевидных нарушений требований безопасности и оказании платных услуг без заключения договора дело о плохой организации этих услуг и преступной халатности возбуждать не стали. Выбрали более мягкую квалификацию по части 2 статьи 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Максимальное наказание по ней — 1 год лишения свободы, и такие дела о преступлениях небольшой тяжести рассматривают в мировых судах.

В прениях сторона обвинения запрашивала для физрука полтора года ограничения свободы, мировой судья Юлия Багавиева согласилась с этим видом наказания, но посчитала достаточным срок в 1 год. При этом доводы потерпевшей стороны, просившей установить трехлетний запрет преподавать и тренировать, судья отклонила, решив не лишать формально признавшего вину фигуранта возможности заработка.

Приволжский райсуд Казани посчитал нужным внести в приговор изменения в части дополнительного наказания — применил норму о запрете на работу педагогом, но ограничил сам запрет лишь занятиями по плаванию. Нюанс в том, что администрация лицея после ЧП сама отстранила Руслана Кузьмина от платных занятий, оставив его на должности физрука.

Подробности этой истории — в репортаже «Реального времени».

Ирина Плотникова

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