В Казани усилили наказание физруку за ЧП на платных занятиях по плаванию

Мягкий приговор оспаривали лишь родители девочки, которая провела на дне бассейна не меньше двух минут

Накануне апелляционная инстанция дополнила приговор физруку казанского лицея №186 Руслану Кузьмину дополнительным наказанием в виде запрета заниматься преподавательской деятельностью в течение двух лет, но лишь в сфере... плавания. Таким образом Приволжский райсуд Казани частично удовлетворил жалобу потерпевшей стороны, которая добивалась, чтобы проглядевший ЧП на платных занятиях тренер был отстранен от преподавания на 3 года, сообщил «Реальному времени» адвокат родителей пострадавшей школьницы Руслан Сафин из «А2К Лигал».

Напомним, расследование дела показало: в ноябре 2025-го кандидат в мастера спорта по лыжам Кузьмин допустил в 25-метровый бассейн не умевшую плавать второклассницу и девочка утонула. В суде исследовали показания свидетеля — в тот момент в бассейне проводились соревнования для более продвинутых пловцов, но других педагогов и инструкторов не было. Отец девочки со ссылкой на видеозапись с камеры бассейна сообщал в суде про 6 минут (!) с момента, когда его дочка начала тонуть, до того как физрук поднял ее со дна. И еще о двух сутках медикаментозной комы, в которую пострадавшую ввели в ДРКБ — благо ведущая детская больница находится всего в 400 метрах от лицея.

Руслан Кузьмин перед заседанием суда. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Подсудимый утверждал, что сам обнаружил утонувшую и кинулся ее спасать. А вот из показаний юных свидетелей следовало — в воду Кузьмин прыгнул лишь после того, как они привлекли его внимание к происходящему. Примечательно, что при букете очевидных нарушений требований безопасности и оказании платных услуг без заключения договора дело о плохой организации этих услуг и преступной халатности возбуждать не стали. Выбрали более мягкую квалификацию по части 2 статьи 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Максимальное наказание по ней — 1 год лишения свободы, и такие дела о преступлениях небольшой тяжести рассматривают в мировых судах.

В прениях сторона обвинения запрашивала для физрука полтора года ограничения свободы, мировой судья Юлия Багавиева согласилась с этим видом наказания, но посчитала достаточным срок в 1 год. При этом доводы потерпевшей стороны, просившей установить трехлетний запрет преподавать и тренировать, судья отклонила, решив не лишать формально признавшего вину фигуранта возможности заработка.

Приволжский райсуд Казани посчитал нужным внести в приговор изменения в части дополнительного наказания — применил норму о запрете на работу педагогом, но ограничил сам запрет лишь занятиями по плаванию. Нюанс в том, что администрация лицея после ЧП сама отстранила Руслана Кузьмина от платных занятий, оставив его на должности физрука.

Подробности этой истории — в репортаже «Реального времени».

Ирина Плотникова