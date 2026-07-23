В Ульяновской области БПЛА атаковали объект ТЭК, регион граничит с Татарстаном

Об этом сообщил губернатор Алексей Русских

В Новоспасском районе Ульяновской области вражеские БПЛА поразили объект ТЭК. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

— На месте работают спецслужбы. Прошу сохранять спокойствие, буду держать вас в курсе тушения пожара и ситуации на объекте, — написал губернатор, предупредив жителей о запрете снимать место происшествия.

Напомним, в Татарстане ночью объявляли режим беспилотной опасности, в Казани и Зеленодольске — угроза атаки БПЛА.



Зульфат Шафигуллин