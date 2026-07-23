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В Ульяновской области БПЛА атаковали объект ТЭК, регион граничит с Татарстаном

06:34, 23.07.2026

Об этом сообщил губернатор Алексей Русских

В Новоспасском районе Ульяновской области вражеские БПЛА поразили объект ТЭК. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

— На месте работают спецслужбы. Прошу сохранять спокойствие, буду держать вас в курсе тушения пожара и ситуации на объекте, — написал губернатор, предупредив жителей о запрете снимать место происшествия.

взято с сайта администрации Ульяновской области

Напомним, в Татарстане ночью объявляли режим беспилотной опасности, в Казани и Зеленодольске — угроза атаки БПЛА.

Зульфат Шафигуллин

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