Погибшие при ДТП в легковушке в Татарстане оказались жителями Марий Эл

Речь идет об аварии, в которой легковушка «Шевроле Ланос» врезалась в дерево и загорелась

Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

По предварительной информации, все погибшие и пострадавший в ДТП в Зеленодольске оказались жителями Республики Марий Эл. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Напомним, что речь идет об аварии, которая произошла в 2:23 24 июля. Автомобиль «Шевроле Ланос» врезался в дерево и загорелся. В салоне находилось семь человек, из них шесть погибло на месте. Предварительно погибшими были подростки 15—16 лет.

предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

Единственный выживший 16-летний подросток, с ожогами 30% тела, госпитализирован в Зеленодольскую ЦРБ.

Причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Турции произошла авария с автобусом, пострадали более 30 человек.

Никита Егоров