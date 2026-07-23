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Происшествия

Над Татарстаном сбили БПЛА — Минобороны

08:39, 23.07.2026

За ночь силы ПВО уничтожили 223 украинских беспилотника

Над Татарстаном сбили БПЛА — Минобороны
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Над Татарстаном сбили БПЛА. Об этом сообщило Минобороны России.

Всего с 20:00 мск 22 июля до 8:00 мск 23 июля силы ПВО уничтожили 223 украинских беспилотника.

Ранее сообщалось, что в казанском аэропорту задержано около 30 рейсов из-за введения беспилотной опасности в республике.

Никита Егоров

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