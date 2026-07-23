Над Татарстаном сбили БПЛА — Минобороны
За ночь силы ПВО уничтожили 223 украинских беспилотника
Над Татарстаном сбили БПЛА. Об этом сообщило Минобороны России.
Всего с 20:00 мск 22 июля до 8:00 мск 23 июля силы ПВО уничтожили 223 украинских беспилотника.
Ранее сообщалось, что в казанском аэропорту задержано около 30 рейсов из-за введения беспилотной опасности в республике.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».