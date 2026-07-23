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В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности, аэропорты закрыты

04:15, 23.07.2026

Ограничения введены на всей территории республики

В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности, аэропорты закрыты
Фото: скриншот приложения МЧС

На территории Республики Татарстан введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения введены с 04.08 по московскому времени. Все три аэропорта — в Казани, Нижнекамске и Бугульме — временно закрыты в целях обеспечения безопасности.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также режим беспилотной опасности введен на территориях Чувашии, Ульяновской и Самарской областях, граничащих с Татарстаном.

Зульфат Шафигуллин

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