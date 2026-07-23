В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности, аэропорты закрыты
Ограничения введены на всей территории республики
На территории Республики Татарстан введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения введены с 04.08 по московскому времени. Все три аэропорта — в Казани, Нижнекамске и Бугульме — временно закрыты в целях обеспечения безопасности.
Также режим беспилотной опасности введен на территориях Чувашии, Ульяновской и Самарской областях, граничащих с Татарстаном.
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