В Минобороны России сообщили об уничтожении на Украине РЛС производства США

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Попасная уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также в течение дня поражены: четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, передает ТАСС.

Фото: кадр видео Минобороны России

Сегодня утром в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили шесть украинских тяговых электроподстанций на железных дорогах, по которым поставлялись вооружение и боеприпасы производства США и Европы. По данным ведомства, объекты располагались в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка.

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Диана Жиленкова