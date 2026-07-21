В Татарстане ночью вводили режим ракетной опасности, звучали сирены
Ограничения действовали около 40 минут
На территории Татарстана ночью вводили режим ракетной опасности. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Ограничения действовали около 40 минут: с 04.08 мск до 04.45 мск. В Казани и близлежащих районах звучали сирены о воздушной тревоге.
Также временно закрывался аэропорт Казани в целях обеспечения безопасности. На данный момент все ограничения уже сняты.
Ранее ракетную опасность в Татарстане объявляли 15 июля.
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