В Татарстане ночью вводили режим ракетной опасности, звучали сирены

Ограничения действовали около 40 минут

Фото: скриншот приложения МЧС

На территории Татарстана ночью вводили режим ракетной опасности. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Ограничения действовали около 40 минут: с 04.08 мск до 04.45 мск. В Казани и близлежащих районах звучали сирены о воздушной тревоге.

скриншот приложения МЧС

Также временно закрывался аэропорт Казани в целях обеспечения безопасности. На данный момент все ограничения уже сняты.

Ранее ракетную опасность в Татарстане объявляли 15 июля.

Зульфат Шафигуллин