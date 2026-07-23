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В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА

06:22, 23.07.2026

Режим действует с 05:34 мск

В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА
Фото: скриншот приложения МЧС

В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА, сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим для городов действует с 05:34 по московскому времени.

На всей территории Татарстана сохраняется активным режим беспилотной опасности. В соседних регионах — аналогично.

Зульфат Шафигуллин

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