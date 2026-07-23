В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА
Режим действует с 05:34 мск
В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА, сообщается в официальном приложении МЧС.
Режим для городов действует с 05:34 по московскому времени.
На всей территории Татарстана сохраняется активным режим беспилотной опасности. В соседних регионах — аналогично.
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