В семи городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА после Казани и Зеленодольска
В списке МЧС — города: Бугульма, Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Набережные Челны, Елабуга и Нижнекамск
В еще семи городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА, сообщается в официальном приложении МЧС. Ранее утром аналогичный режим был введен в Казани и Зеленодольске.
Угроза атаки БПЛА существует на города Бугульма, Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Набережные Челны, Елабуга и Нижнекамск. Жителей просят принять необходимые меры безопасности.
По всей территории Татарстана сохраняется режим угрозы атаки БПЛА. Все три татарстанских аэропорта временно закрыты.
В соседней Ульяновской области беспилотники атаковали объект ТЭК.
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