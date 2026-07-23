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В семи городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА после Казани и Зеленодольска

06:56, 23.07.2026

В списке МЧС — города: Бугульма, Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Набережные Челны, Елабуга и Нижнекамск

В семи городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА после Казани и Зеленодольска
Фото: скриншот приложения МЧС

В еще семи городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА, сообщается в официальном приложении МЧС. Ранее утром аналогичный режим был введен в Казани и Зеленодольске.

Угроза атаки БПЛА существует на города Бугульма, Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Набережные Челны, Елабуга и Нижнекамск. Жителей просят принять необходимые меры безопасности.

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По всей территории Татарстана сохраняется режим угрозы атаки БПЛА. Все три татарстанских аэропорта временно закрыты.

В соседней Ульяновской области беспилотники атаковали объект ТЭК.

Зульфат Шафигуллин

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