В семи городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА после Казани и Зеленодольска

В списке МЧС — города: Бугульма, Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Набережные Челны, Елабуга и Нижнекамск

Фото: скриншот приложения МЧС

В еще семи городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА, сообщается в официальном приложении МЧС. Ранее утром аналогичный режим был введен в Казани и Зеленодольске.

Угроза атаки БПЛА существует на города Бугульма, Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Набережные Челны, Елабуга и Нижнекамск. Жителей просят принять необходимые меры безопасности.

По всей территории Татарстана сохраняется режим угрозы атаки БПЛА. Все три татарстанских аэропорта временно закрыты.

В соседней Ульяновской области беспилотники атаковали объект ТЭК.

Зульфат Шафигуллин