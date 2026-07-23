СМИ: Предполагаемого организатора крупной сети «бумажного» НДС задержали

Этот человек является учредителем и директором ООО «Контер» из Великих Лук

Фото: Динар Фатыхов

В рамках совместной операции ФНС, Следственного комитета, ФСБ и МВД задержан предполагаемый организатор крупнейшей в России теневой схемы по «бумажному» НДС, пишет РБК. По данным источников, задержанным является Александр Осин. В настоящее время идет подготовка его экстрадиции в Россию.

По информации из ЕГРЮЛ, этот человек является учредителем и директором ООО «Контер» из Великих Лук, специализирующегося на информационных технологиях и вычислительной технике, а также владельцем ООО «Справочная 055», зарегистрированного в том же городе. Уставный капитал «Справочной 055» составляет 10 тысяч рублей, а в прошлом году она показала нулевую выручку, несмотря на то что существует уже 27 лет и работает в сфере налогового консультирования. В компании работает всего один сотрудник.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отмечается, что задержанный Александр Осин связан со «Справочной 055» и, по данным следствия, именно он организовал теневую сеть «бумажного» НДС, которая была раскрыта весной 2026 года. В рамках операции было выявлено более 35 тысяч клиентов нелегальной схемы, а за 2023–2025 годы по ней сформированы фальшивые налоговые вычеты на сумму около 1,2 триллиона рублей.

Налоговики продолжают расследование, выясняя, кто именно из крупных компаний использовал данную схему, а также какие последствия это может иметь для них и их клиентов, среди которых есть крупные российские и международные корпорации. Подробности о ходе расследования и возможных мерах читайте в материале РБК.

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Никита Егоров