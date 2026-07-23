СМИ: Предполагаемого организатора крупной сети «бумажного» НДС задержали
Этот человек является учредителем и директором ООО «Контер» из Великих Лук
В рамках совместной операции ФНС, Следственного комитета, ФСБ и МВД задержан предполагаемый организатор крупнейшей в России теневой схемы по «бумажному» НДС, пишет РБК. По данным источников, задержанным является Александр Осин. В настоящее время идет подготовка его экстрадиции в Россию.
По информации из ЕГРЮЛ, этот человек является учредителем и директором ООО «Контер» из Великих Лук, специализирующегося на информационных технологиях и вычислительной технике, а также владельцем ООО «Справочная 055», зарегистрированного в том же городе. Уставный капитал «Справочной 055» составляет 10 тысяч рублей, а в прошлом году она показала нулевую выручку, несмотря на то что существует уже 27 лет и работает в сфере налогового консультирования. В компании работает всего один сотрудник.
Отмечается, что задержанный Александр Осин связан со «Справочной 055» и, по данным следствия, именно он организовал теневую сеть «бумажного» НДС, которая была раскрыта весной 2026 года. В рамках операции было выявлено более 35 тысяч клиентов нелегальной схемы, а за 2023–2025 годы по ней сформированы фальшивые налоговые вычеты на сумму около 1,2 триллиона рублей.
Налоговики продолжают расследование, выясняя, кто именно из крупных компаний использовал данную схему, а также какие последствия это может иметь для них и их клиентов, среди которых есть крупные российские и международные корпорации. Подробности о ходе расследования и возможных мерах читайте в материале РБК.
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