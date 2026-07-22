В Турции произошла авария с автобусом, пострадали более 30 человек

Обстоятельства ДТП уточняются

По меньшей мере 31 человек получил ранения в результате автокатастрофы с участием автобуса в Турции, который следовал из Стамбула в курортный город Кушадасы на Эгейском побережье. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Инцидент произошел утром 22 июля на дороге Кютахья — Афьонкарахисар в центральной части страны. По предварительным данным, водитель потерял управление, в результате чего автобус врезался в дорожное ограждение, съехал с трассы и перевернулся. На место происшествия направлены службы скорой помощи, раненые были доставлены в больницы.

Обстоятельства аварии уточняются. Информации о наличии среди пострадавших иностранцев не поступало.



Никита Егоров