В Турции произошла авария с автобусом, пострадали более 30 человек
Обстоятельства ДТП уточняются
По меньшей мере 31 человек получил ранения в результате автокатастрофы с участием автобуса в Турции, который следовал из Стамбула в курортный город Кушадасы на Эгейском побережье. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Инцидент произошел утром 22 июля на дороге Кютахья — Афьонкарахисар в центральной части страны. По предварительным данным, водитель потерял управление, в результате чего автобус врезался в дорожное ограждение, съехал с трассы и перевернулся. На место происшествия направлены службы скорой помощи, раненые были доставлены в больницы.
Обстоятельства аварии уточняются. Информации о наличии среди пострадавших иностранцев не поступало.
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