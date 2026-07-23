Истребитель Су-57 упал рядом с Одинцово
Пилот успел катапультироваться
В Одинцовском городском округе произошел инцидент с истребителем Су-57, который потерпел крушение. Пилот успел катапультироваться, пострадавших в результате происшествия нет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ), пишет «Ъ».
По информации собеседника издания, инцидент произошел во время тренировочного полета, при этом воздушное судно не было вооружено. Помимо Следственного комитета, причины происшествия будут расследовать военные эксперты и комиссия Минобороны.
Су-57 — это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для замены устаревших самолетов Су-27. Первый прототип Су-57 совершил тестовый полет в январе 2010 года. С 2019 года началось массовое производство данной модели, а в 2020 году ВКС России получили первый серийный самолет.
Ранее сообщалось, что в России за полгода зафиксировано 18 авиапроисшествий.
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