Истребитель Су-57 упал рядом с Одинцово

Пилот успел катапультироваться

Фото: предоставлено telegram-канал "Авиаторщина"

В Одинцовском городском округе произошел инцидент с истребителем Су-57, который потерпел крушение. Пилот успел катапультироваться, пострадавших в результате происшествия нет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ), пишет «Ъ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По информации собеседника издания, инцидент произошел во время тренировочного полета, при этом воздушное судно не было вооружено. Помимо Следственного комитета, причины происшествия будут расследовать военные эксперты и комиссия Минобороны.

Су-57 — это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для замены устаревших самолетов Су-27. Первый прототип Су-57 совершил тестовый полет в январе 2010 года. С 2019 года началось массовое производство данной модели, а в 2020 году ВКС России получили первый серийный самолет.

Ранее сообщалось, что в России за полгода зафиксировано 18 авиапроисшествий.

Никита Егоров