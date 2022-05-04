Российские военные сбили в воздухе два снаряда систем залпового огня «Смерч» в Харьковской области

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В течение дня российские военные в районе Шпаковки Харьковской области Украины сбили в воздухе два снаряда систем залпового огня «Смерч». Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также за день российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Авдеевка, Северодонецк, Веселая Гора Луганской Народной Республики (ЛНР), а также над островом Змеиный, передает «РИА Новости».



Фото: mil.ru

По данным Минобороны, сегодня в районе населенного пункта Попасная также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Помимо этого, в течение дня поражены четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка и др.

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Диана Жиленкова