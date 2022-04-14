Хронология военной спецоперации: самое важное за 14 апреля

Ключевые события 50-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

День 50-й: обстрелы Брянской и Белгородской областей, новые данные о деятельности биолабораторий США на Украине

По данным Министерства обороны России на 14 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 2 188 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 088 единиц специальной военной автомобильной техники, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 248 установок реактивных систем залпового огня, 245 зенитных ракетных комплексов, 131 самолет и 104 вертолета.

Министерство обороны России раскрыло новую информацию о военно-биологической деятельности США на территории Украины, подтверждающую многочисленные нарушения Конвенции о запрещении биологического оружия. В ведомстве рассказали о проекте «Мониторинг эпидемиологической и экологической ситуации относительно опасных болезней водного происхождения на Украине», по которому проводился отбор проб воды в Днепре, Дунае, Днестре и в Северо-Крымском канале с целью установить наличие особо опасных патогенов, включая возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е, и сделать выводы о возможности их распространения водным путем. В Минобороны предупредили, что результаты проведенных работ могут использоваться «для создания неблагоприятной биологической обстановки» не только в России, но и в акваториях Черного и Азовского морей и в государствах Восточной Европы — Белоруссии, Молдавии, Польше. Подробнее — в материале «Реального времени».

Фото: Минобороны России

Кроме того, российские военные в спецоперации на Украине установили, что с 2019 по 2021 годы американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 в Харькове. Деятельность лаборатории остановили в январе 2022 года, а все оборудование и препараты были вывезены на запад Украины. В Минобороны России заявили о наличии показаний ряда свидетелей «этих бесчеловечных экспериментов», однако их имена не раскрываются в интересах обеспечения их безопасности.

Фото: Минобороны России

ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Климово Брянской области. По данным Следкома России, украинские военнослужащие незаконно вторглись в воздушное пространство РФ на двух боевых вертолетах, снабженных тяжелым наступательным вооружением. С малой высоты они нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам — повреждения получили как минимум шесть объектов. В СКР уточнили, что перед этим военнослужащие ВСУ вступили в преступный сговор, чтобы повлиять на принятие российскими органами власти «решения о прекращении проведения специальной военной операции». Возбуждено уголовное дело. По последним данным, пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и маленький ребенок. Обстрелу с украинской территории в Брянской области подвергся и пограничный пункт пропуска. Никто не пострадал, но две машины беженцев получили повреждения.



Скриншот видео Минобороны России

Кроме того, в ночь на 14 апреля ВС России уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в поселке Великая Михайловка и селе Богатырь. На аэродроме Днепр ликвидирован истребитель ВСУ МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник «Байрактар ТБ-2», доложили в Минобороны РФ. Кроме того, за 14 апреля поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Приволье и шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное.

Минобороны России предупредило, что киевский режим готовит очередной фейк «о бесчинствах русских», чтобы в дальнейшем распространить его в западных СМИ. По информации ведомства, в Константиновке — крупный узловой пункт Донецкой железной дороги — неонацисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути на улице Белоусова. В ближайшее время они намерены разрушить ее и обвинить «Вооруженные силы России в уничтожении критически важных объектов гражданской инфраструктуры». В Светлодарске (ДНР) боевики украинских вооруженных формирований заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции. Если они ее подорвут, в зоне возможного затопления окажутся населенные пункты, в которых в общей сложности проживают более 15 тысяч человек, заявили в Минобороны РФ.

14 апреля украинская сторона заявила девять коридоров на запорожском и донецком направлениях и по-прежнему ни одного в сторону России. Тем не менее из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины за прошедшие сутки эвакуированы 14 606 человек, в том числе 2 328 детей. В общей сложности с начала спецоперации в Россию без участия Киева вывезли 798 237 мирных жителей, из которых 149 419 — дети, проинформировало Минобороны РФ. Из Мариуполя эвакуированы 138 014 человек, в том числе 815 за истекшие сутки.



Скриншот видео Минобороны России

В Кремле по-прежнему заявляют, что для возможной встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским необходим текста договора по итогам переговоров делегаций Москвы и Киева. «По встрече мы говорили, что принципиально президент никогда от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. О возможном новом очном раунде переговоров Москвы и Киева информации у него нет.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.