Хронология военной спецоперации: самое важное за 12 апреля

Ключевые события 48-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: Скриншот видео Минобороны России

День 48-й: срыв ночного прорыва украинских военных с завода в Мариуполе, Киев вернулся в «тупиковую ситуацию», спецоперация идет по плану

По данным Министерства обороны России на 12 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 2 153 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 063 единицы специальной военной автомобильной техники, 924 орудия полевой артиллерии и миномета, 445 беспилотных летательных аппаратов, 244 зенитных ракетных комплекса, 241 установка реактивных систем залпового огня, 130 самолетов и 99 вертолетов.

Президент России Владимир Путин после переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко рассказал, что часто слышит вопрос, можно ли закончить специальную военную операцию на Украине «побыстрее». Его ответ — «можно». По словам главы государства, все «зависит от интенсивности боевых действий», а она, «к сожалению, так или иначе связана с потерями». Путин заверил, что спецоперация идет по плану. Россия продолжит «действовать ритмично, спокойно», по плану, который изначально предложил Генеральный штаб РФ. «Наша задача — выполнить, достичь все поставленные цели, минимизируя потери», — констатировал Путин.

Путин рассказал, что внимательно следит за дискуссиями, которые ведутся в России и других странах по специальной военной операции на Украине. Он призвал честно освещать все, что случается при ее проведении. «Мы ничего не должны закрывать от общественности, скрывать. Но должны освещать эту боевую работу объективно», — заявил глава государства.

Скриншот пресс-конференция/kremlin.ru

Высказался Путин и о российско-украинских переговорах. В частности, он поблагодарил Александра Лукашенко за «хорошую организацию» в Белоруссии встреч делегаций Москвы и Киева — там прошли три первых очных раунда переговоров. По словам Путина, «начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря личным усилиям» Лукашенко. Однако украинская сторона отошла от договоренностей, достигнутых в Стамбуле 29 марта, заявил президент России, добавив, что тем самым Киев вернулся «в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию».



Путин и Лукашенко обсудили и ситуацию в Буче. Российский лидер по этой теме высказался впервые и назвал случившееся провокацией и фейком. Он же сообщил, что Лукашенко передал ему некоторые документы, в которых есть данные о том, как создавались условия для организации провокации в Буче. Белорусский лидер в свою очередь заявил, что эту «психологическую операцию» провели англичане. «Если кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки их, на которых приехали в Бучу, и как это делали, ФСБ России может представить эти материалы», — сказал Лукашенко.

Скриншот пресс-конференция/kremlin.ru

Оценили Путин и Лукашенко влияние на Россию и Белоруссию западных санкций, которые обрушились после начала спецоперации. По мнению российского лидера, действия Европы и США абсолютно бесполезны: «этот номер в отношении нас, безусловно, не пройдет». Блицкриг, на который рассчитывали недоброжелатели не состоялся, констатировал Путин. Лукашенко в свою очередь добавил, что Россия и Белоруссия говорят западным санкциям «досвидос» и начинают выстраивать свою жизнь самостоятельно. Москва и Минск продолжат сотрудничать по формированию единого оборонного пространства для обеспечения безопасности Союзного государства.



Ночью 11 апреля до 100 украинских военнослужащих на бронетехнике пытались с боем прорваться с территории завода «Ильича» в Мариуполе. Однако Вооруженные силы РФ сорвали их план, ударив авиацией и артиллерией, сообщили в Министерстве обороны России. Уничтожено до 50 человек личного состава ВСУ, пять боевых машин пехоты и три украинских танка. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен.

За прошлую ночь Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного и морского базирования ликвидировали склад боеприпасов и защищенный ангар с авиационной техникой ВСУ на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Уничтожен также склад боеприпасов в районе села Гавриловка Киевской области, проинформировали в Минобороны РФ.

Скриншот видео Минобороны России

Российские артиллерийские подразделения нанесли огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады в районе города Попасная Донецкой области. Уничтожены более 120 человек личного состава соединения, 14 автомобилей различного назначения и 11 единиц бронетехники, сообщили в Минобороны России. Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила еще 38 военных объектов Украины, в том числе склад боеприпасов Тошковка в Луганской области и восемь районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

В Минобороны России считают, что киевский режим готовится в Ирпени к «провокации с организацией циничных постановочных съемок и дальнейшим раскручиванием фейка западными СМИ». Город заблокировали и ввели в нем комендантский час — въезд в него с 6:00 12 апреля 2022 г. до 9:00 15 апреля разрешен только «представителям силовых структур и «непонятным» волонтерам», рассказали в Минобороны РФ.

Россией из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины за сутки эвакуированы 25 560 человек, в том числе 3 482 ребенка. В общей сложности с начала спецоперации оттуда вывезены 765 779 граждан, из которых 144 105 — дети. Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении эвакуировано 136 284 гражданина, 625 из которых за 12 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Скриншот видео Минобороны России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт ранения корреспондента Первого канала Ирины Куксенковой в Мариуполе при обстреле съемочной группы украинскими националистами. По данным ведомства, стреляли по ним из автоматического гранатомета АГС-17. Журналистка получила осколочные ранения в ноги, ее госпитализировали в ближайший госпиталь в Донецке.

СКР возбудил уголовное дело в отношении командира Грузинского национального легиона Мамуки Мамулашвили и иных лиц по ч. 1 и 3 ст. 359 УК РФ — вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте. По данным ведомства, он создал и возглавил это формирование на Украине и вовлек в него и иные вооруженные формирования не менее 24 граждан Грузии в качестве наемников. Кроме того, в действиях Мамулашвили СКР усмотрело признаки преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения).

Уголовное дело по факту жестокого обращения с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ (ч. 1 ст. 356 УК РФ) Следком России возбудил в отношении командира реактивного артиллерийского дивизиона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олега Филиповича. По данным ведомства, он, действуя умышленно, приказал подчиненным провести прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка. В результате погибла мирная жительница.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем telegram-канале о якобы задержании главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Он опубликовал фото похожего за него человека в наручниках. В Кремле не исключили, что это может быть фейк. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел публикацию Зеленского, но не может сказать, насколько она соответствует действительности. Информацию надо проверять, указал он.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.