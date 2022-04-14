Следком возбудил дело по факту обстрела пограничного пункта в Курской области

Фото: Максим Платонов (архив)

Следком возбудил уголовное дело по факту обстрела пограничного пункта пропуска, произошедшего накануне в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело завели по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц».

Инцидент произошел вчера. Жертв и разрушений с российской стороны нет. Российские пограничники ответным огнем подавили огневые точки.



Фото: sledcom.ru

Вчера Минобороны России пригрозило ударами по центрам принятия решений на Украине, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и атаки территории РФ.



Следком днем сообщил, что ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Климово Брянской области с двух вертолетов. По данному факту возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, двигаясь на малой высоте, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. Пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Их госпитализировали. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, рассказали в Минздраве.

Татьяна Леухина