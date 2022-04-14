Минобороны России: авиация за сутки поразила семь украинских военных объектов
В течение дня оперативно-тактическая авиация поразила семь военных объектов Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Среди пораженных объектов: в районе Приволья — склад ракетно-артиллерийского вооружения, шесть мест скопления живой силы и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад в районах: Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное, передает «РИА Новости».
Ракетные войска и артиллерия поразили 132 объекта ВСУ, в том числе восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи и склад боеприпасов.
Вчера Минобороны России сообщило, что морской торговый порт Мариуполя полностью освободили от боевиков «Азова». Военные освободили всех заложников, которых «азовцы» удерживали на судах, в том числе иностранных.
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