Минобороны России: авиация за сутки поразила семь украинских военных объектов

Фото: скриншот видео Минобороны России

В течение дня оперативно-тактическая авиация поразила семь военных объектов Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Среди пораженных объектов: в районе Приволья — склад ракетно-артиллерийского вооружения, шесть мест скопления живой силы и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад в районах: Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

Ракетные войска и артиллерия поразили 132 объекта ВСУ, в том числе восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи и склад боеприпасов.

Вчера Минобороны России сообщило, что морской торговый порт Мариуполя полностью освободили от боевиков «Азова». Военные освободили всех заложников, которых «азовцы» удерживали на судах, в том числе иностранных.



Татьяна Леухина