В Минобороны сообщили о сдаче в плен еще 134 украинских военных

За сутки в Мариуполе сдались в плен 1 160 военнослужащих Украины, в том числе 176 офицеров, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника. Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 48 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а еще 48 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожили 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2 179 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 944 орудия полевой артиллерии и миномета, а еще 2 088 единиц специальной военной автомобильной техники.

Фото: vk.com/mil

Вчера сообщалось, что в Россию за сутки из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины эвакуировали 17 852 человека, в том числе 2 986 детей. Всего в Россию эвакуировали уже 783 631 человека. Мариуполь за сутки покинули 915 человек, с начала спецоперации — 137 199 человек.

Маргарита Головатенко