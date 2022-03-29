Хронология военной спецоперации: самое важное за 29 марта
Важные события 34-го дня специальной военной операции России на Украине
День 34-й: российско-украинские переговоры, срочников в горячих точках не будет
- Темой дня стали первые с 7 марта очные переговоры России и Украины — они прошли в Стамбуле и длились 3 часа. Перед их началом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры прошли конструктивно. По его словам, Москва получила письменные предложения от Киева, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. В итоге Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине.
- В первую очередь принято решение кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин. Мединский отметил, что данный шаг не означает полное прекращение огня — объявление деэскалации на киевском направлении связано в том числе и с тем, что в Киеве находятся люди, которым необходимо принимать решения.
- Помощник президента России также допустил встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием договора двух государств на уровне МИД — это второй шаг, сообщил Мединский: «Мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей».
- После переговоров Мединский пересказал письменные предложения, полученные от украинской делегации: отказ от стремления вернуть Крым, Севастополь и Донбасс военным путем, отказ от вступления в военные союзы, размещение иностранных военных баз и контингентов и военных учений без согласия стран-гарантов, включая Россию. Также Киев просит оформить окончательное решение на встрече глав государств двух стран.
- Глава российской делегации прокомментировал и видео с издевательствами над российскими военнопленными. По его словам, Россия заявила протест в отношении появившихся в интернете видео с издевательствами над российскими военными. Украина в ответ на это пообещала принять самые жесткие меры, если первой поймает военных преступников. Замминистра обороны РФ Александр Фомин по итогам переговоров призвал строго соблюдать Женевскую конвенцию в отношении военнопленных. Следственный комитет возбудил уголовное дело — по данным следствия, не позднее 27 марта украинские военные совершили покушение на убийство с особой жестокостью не менее восьми задержанных, избив их, а также несколько раз выстрелив.
- Комментируя сегодняшние российско-украинские переговоры, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказал мнение, что сегодня был достигнут самый значимый прогресс. Он добавил, что некоторые более сложные вопросы должны обсуждаться на уровне президентов стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал поддерживать точку зрения турецкого министра — он заявил, что сегодня-завтра станет понятно, есть ли у переговоров перспектива. Бизнесмен Роман Абрамович, по его словам, не является официальным членом российской делегации на переговорах в Стамбуле, однако он задействован в обеспечении контактов между Москвой и Киевом.
- Также Песков сообщил, что публикации в СМИ о якобы отравлении участников переговоров Москвы и Киева — часть информационных диверсий. Фейком он назвал и информацию западных СМИ о том, что Вооруженные силы РФ насильно перевозят жителей Мариуполя на территорию России.
- В Министерстве обороны России утром рассказали, что Вооруженные силы РФ крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в районе поселка Клевань Ровненской области Украины. С нее поставлялось топливо для украинской военной техники в пригородах Киева.
- Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что спецоперация продолжится до достижения поставленных целей: «В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса».
- Шойгу также заверил, что призывников не планируется отправлять в горячие точки. Напомним, факты участия срочников в специальной операции на Украине вскрылись в начале марта, после чего Владимир Путин поручил провести проверки и установить виновных в этом. Всего на военную службу этой весной будет направлено 134,5 тысячи российских юношей — меньше, чем год назад.
- Минобороны России также сообщило, что по свидетельствам сдавшихся в плен украинских военнослужащих в националистические батальоны систематически поступают указания от киевских властей «на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародерстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершенных якобы российскими военнослужащими». Задача таких материалов — создание негативного информационного фона вокруг проведения специальной военной операции ВС РФ, отметили в Минобороны.
О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.
Дарья ПинегинаОбществоВластьПроисшествия
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