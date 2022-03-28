Хронология военной спецоперации: самое важное за 28 марта
Важные события 33-го дня специальной военной операции России на Украине
День 33-й: подразделения с символикой Третьего рейха в составе ВСУ, Кадыров приехал в Мариуполь
По данным Министерства обороны России на 28 марта, с начала специальной военной операции уничтожено 123 самолета и 74 вертолета, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1 721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, 1 568 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Сегодня объявили, что в Стамбуле утром 29 марта стартуют переговоры Москвы и Киева, о которых договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Встреча будет закрытой для прессы. По данным «РИА Новости», переговоры стартуют в 10:30 по московскому времени. Они будут двухдневными и пройдут во дворце Долмабахче.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сербским СМИ заявил, что российская сторона рассчитывает на успех в переговорах РФ и Украины. По его словам, шансы на договоренность есть. Также глава МИД России заявил о необходимости результата по итогам переговоров, который будет закреплен президентами стран. Как рассказал Лавров, Киев намерен создать лишь видимость обсуждения и решения, а основная задача — прекратить потакать украинской стороне.
- А вот пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, как обычно, был верен «линии на неразглашение каких-либо деталей», опасаясь, что может навредить переговорному процессу. Вместе с этим он отметил, что стороны не обсуждают вопрос обмена пленными. Что касается встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, то в этом вопросе по-прежнему нет продвижения.
- Песков также опроверг слухи о разработке российскими властями «закона о невозвращенцах» — лицах, покинувших Россию после начала специальной военной операции, и последующего шквала западных санкций. «Это полная чушь, вымысел. Ничего подобного нет и быть не может», — заверил Песков
- Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нынешнюю обстановку на Украине одним из следствий кровавой политики США на подавление независимых государств в угоду своим интересам — по его словам, она «программировалась в антироссийском ключе на протяжении 30 лет с момента обретения независимости». В результате этой деятельности, по его словам, весь мир стал свидетелем кровавого государственного переворота в этой стране в 2014 году и «последовавшего за ним геноцида жителей Донбасса, среди которых около 800 тыс. российских граждан».
- Патрушев затронул и тему биолабораторий США на Украине. Сейчас Россия заканчивает сбор доказательств их деятельности, отметил он: «Весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала «достойным» продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми.
- Министерство обороны России сообщило, что крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» были уничтожены крупные склады с боеприпасами в Житомирской области. Оттуда осуществлялось снабжение группировки украинских войск, обороняющих пригороды Киева.
- А в районе Мариуполя, недалеко от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации командиров нацбатальона «Азов», которые, как сообщает МО РФ, бросили своих подчиненных. Всего за сегодня сбили еще три самолета ВВС Украины: два Су-24 около населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 — над населенным пунктом Дружовка в Донецкой области. Один украинский беспилотный летательный аппарат был сбит в районе населенного пункта Чернобаевка. За последние сутки авиацией поражен 41 военный объект Украины, в том числе две установки реактивной системы залпового огня, одна станция радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники.
- Как сообщил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев, были обнаружены подразделения с символикой Третьего рейха, действующие в составе Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что тела мирных жителей со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой обнаружены в подвалах освобожденных зданий Мариуполя. Спасенные оттуда мирные жители рассказывают, что националисты забрасывали гранатами подвалы зданий, где находились женщины и дети, отметил Мизинцев.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь — он привез дополнительное техническое снаряжение, провел совещание с командующим 8-й армии и с командирами спецподразделений из Чеченской Республики. В частности, дополнительно подкорректирована и разработана дальнейшая стратегия действий бойцов. Также сегодня Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта.
О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.
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