Хронология военной спецоперации: самое важное за 28 марта

Важные события 33-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

День 33-й: подразделения с символикой Третьего рейха в составе ВСУ, Кадыров приехал в Мариуполь

По данным Министерства обороны России на 28 марта, с начала специальной военной операции уничтожено 123 самолета и 74 вертолета, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1 721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, 1 568 единиц специальной военной автомобильной техники.

Сегодня объявили, что в Стамбуле утром 29 марта стартуют переговоры Москвы и Киева, о которых договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Встреча будет закрытой для прессы. По данным «РИА Новости», переговоры стартуют в 10:30 по московскому времени. Они будут двухдневными и пройдут во дворце Долмабахче.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сербским СМИ заявил, что российская сторона рассчитывает на успех в переговорах РФ и Украины. По его словам, шансы на договоренность есть. Также глава МИД России заявил о необходимости результата по итогам переговоров, который будет закреплен президентами стран. Как рассказал Лавров, Киев намерен создать лишь видимость обсуждения и решения, а основная задача — прекратить потакать украинской стороне.

Кадр с очных российско-украинских переговоров в Белоруссии. Фото: посольство России в Минске

А вот пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, как обычно, был верен «линии на неразглашение каких-либо деталей», опасаясь, что может навредить переговорному процессу. Вместе с этим он отметил, что стороны не обсуждают вопрос обмена пленными. Что касается встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, то в этом вопросе по-прежнему нет продвижения.

Песков также опроверг слухи о разработке российскими властями «закона о невозвращенцах» — лицах, покинувших Россию после начала специальной военной операции, и последующего шквала западных санкций. «Это полная чушь, вымысел. Ничего подобного нет и быть не может», — заверил Песков

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нынешнюю обстановку на Украине одним из следствий кровавой политики США на подавление независимых государств в угоду своим интересам — по его словам, она «программировалась в антироссийском ключе на протяжении 30 лет с момента обретения независимости». В результате этой деятельности, по его словам, весь мир стал свидетелем кровавого государственного переворота в этой стране в 2014 году и «последовавшего за ним геноцида жителей Донбасса, среди которых около 800 тыс. российских граждан».

Фото: kremlin.ru

Патрушев затронул и тему биолабораторий США на Украине. Сейчас Россия заканчивает сбор доказательств их деятельности, отметил он: «Весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала «достойным» продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми.

Министерство обороны России сообщило, что крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» были уничтожены крупные склады с боеприпасами в Житомирской области. Оттуда осуществлялось снабжение группировки украинских войск, обороняющих пригороды Киева.

А в районе Мариуполя, недалеко от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации командиров нацбатальона «Азов», которые, как сообщает МО РФ, бросили своих подчиненных. Всего за сегодня сбили еще три самолета ВВС Украины: два Су-24 около населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 — над населенным пунктом Дружовка в Донецкой области. Один украинский беспилотный летательный аппарат был сбит в районе населенного пункта Чернобаевка. За последние сутки авиацией поражен 41 военный объект Украины, в том числе две установки реактивной системы залпового огня, одна станция радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники.

Фото: скриншот видео Минобороны

Как сообщил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев, были обнаружены подразделения с символикой Третьего рейха, действующие в составе Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что тела мирных жителей со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой обнаружены в подвалах освобожденных зданий Мариуполя. Спасенные оттуда мирные жители рассказывают, что националисты забрасывали гранатами подвалы зданий, где находились женщины и дети, отметил Мизинцев.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь — он привез дополнительное техническое снаряжение, провел совещание с командующим 8-й армии и с командирами спецподразделений из Чеченской Республики. В частности, дополнительно подкорректирована и разработана дальнейшая стратегия действий бойцов. Также сегодня Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.