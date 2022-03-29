Песков: сегодня-завтра станет понятно, есть ли у переговоров России и Украины перспектива
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел ежедневный брифинг с журналистами. В частности, он прокомментировал проходящие сегодня российско-украинские переговоры на фоне специальной военной операции.
Приводим главные тезисы:
- Сегодня-завтра станет понятно, есть ли у переговоров России и Украины перспектива.
- Бизнесмен Роман Абрамович не является официальным членом российской делегации на переговорах в Стамбуле, однако он задействован в обеспечении контактов между Москвой и Киевом.
- Публикации в СМИ о якобы отравлении участников переговоров Москвы и Киева — часть информационных диверсий.
- Все социологические организации констатируют, что поддержка спецоперации на Украине и действий президента РФ Владимира Путина со стороны россиян беспрецедентно растет.
- Сообщения западных СМИ о том, что Вооруженные силы РФ насильно перевозят жителей Мариуполя на территорию России, — ложь.
- Данных о случаях пропажи журналистов, общественных деятелей или аресте местных чиновников в городах Украины, находящихся под контролем войск РФ, нет.
Сделал Песков и несколько заявлений относительно продажи российского газа Западу:
- Россия просчитывает план действий, если Европа откажется от контрактов после перехода оплаты за российский газ в рублях.
- Бесплатного газа не бывает, Россия заинтересована в его продаже.
- Зарубежные компании должны понимать, что за евро и доллары они могут купить рубли и ими оплатить газ, де-факто ничего не меняется.
- Россия разрабатывает такую схему для оплаты газа в рублях, которая будет понятна и выполнима.
- У России лучший по предложению газ на рынке в плане ритмичности поставок, цены и надежности.
Ряд высказываний Пескова также касался США:
- Личные оскорбления американского лидера Джо Байдена в адрес Владимира Путина негативно сказываются на отношениях двух стран.
- Диалог между Россией и США нужен в любом случае.
- Рано или поздно странам придется говорить о вопросах стабильности, безопасности.
Есть также несколько анонсов:
- Сегодня вечером пройдет очередной телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
- Тоже сегодня российский лидер встретится с главой Фонда президентских грантов Ильей Чукалиным.
- Завтра Путин проведет совещание по поддержке авиационной отрасли.
Остальные заявления Кремля:
- Депутат Госдумы Михаил Делягина должен контролировать свои личные эмоции и не выступать с недружественными высказываниями в адрес Азербайджана.
- Россия прикладывает энергичные усилия по поддержанию мира в районе Карабаха.
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