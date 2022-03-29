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Песков: сегодня-завтра станет понятно, есть ли у переговоров России и Украины перспектива

13:20, 29.03.2022 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация
Песков: сегодня-завтра станет понятно, есть ли у переговоров России и Украины перспектива
Фото: ru.wikipedia.org

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел ежедневный брифинг с журналистами. В частности, он прокомментировал проходящие сегодня российско-украинские переговоры на фоне специальной военной операции.

Приводим главные тезисы:

  • Сегодня-завтра станет понятно, есть ли у переговоров России и Украины перспектива.
  • Бизнесмен Роман Абрамович не является официальным членом российской делегации на переговорах в Стамбуле, однако он задействован в обеспечении контактов между Москвой и Киевом.
  • Публикации в СМИ о якобы отравлении участников переговоров Москвы и Киева — часть информационных диверсий.
  • Все социологические организации констатируют, что поддержка спецоперации на Украине и действий президента РФ Владимира Путина со стороны россиян беспрецедентно растет.
  • Сообщения западных СМИ о том, что Вооруженные силы РФ насильно перевозят жителей Мариуполя на территорию России, — ложь.
  • Данных о случаях пропажи журналистов, общественных деятелей или аресте местных чиновников в городах Украины, находящихся под контролем войск РФ, нет.

Сделал Песков и несколько заявлений относительно продажи российского газа Западу:

  • Россия просчитывает план действий, если Европа откажется от контрактов после перехода оплаты за российский газ в рублях.
  • Бесплатного газа не бывает, Россия заинтересована в его продаже.
  • Зарубежные компании должны понимать, что за евро и доллары они могут купить рубли и ими оплатить газ, де-факто ничего не меняется.
  • Россия разрабатывает такую схему для оплаты газа в рублях, которая будет понятна и выполнима.
  • У России лучший по предложению газ на рынке в плане ритмичности поставок, цены и надежности.
realnoevremya.ru

Ряд высказываний Пескова также касался США:

  • Личные оскорбления американского лидера Джо Байдена в адрес Владимира Путина негативно сказываются на отношениях двух стран.
  • Диалог между Россией и США нужен в любом случае.
  • Рано или поздно странам придется говорить о вопросах стабильности, безопасности.

Есть также несколько анонсов:

  • Сегодня вечером пройдет очередной телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
  • Тоже сегодня российский лидер встретится с главой Фонда президентских грантов Ильей Чукалиным.
  • Завтра Путин проведет совещание по поддержке авиационной отрасли.
Фото: kremlin.ru

Остальные заявления Кремля:

  • Депутат Госдумы Михаил Делягина должен контролировать свои личные эмоции и не выступать с недружественными высказываниями в адрес Азербайджана.
  • Россия прикладывает энергичные усилия по поддержанию мира в районе Карабаха.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Пинегина
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