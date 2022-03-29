СК возбудил дело о покушении на убийство пленных украинскими военными

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на жестокое убийство украинскими военными не менее восьми «задержанных». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, не позднее 27 марта украинские военные совершили покушение на убийство с особой жестокостью не менее восьми задержанных, избив их, а также несколько раз выстрелив.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов сообщил о захвате российским спецназом лиц, которые пытали российских военнослужащих на Украине. По его данным, они принадлежат к фанатской группировке украинского футбольного клуба «Металлист».

На прошлой неделе в интернете появились кадры, на которых украинские националисты жестоко обращаются с пленными. На видео запечатлено, как тем прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. По некоторым данным, это могло быть на одной из националистических баз в Харьковской области Украины.



В воскресенье Следком России возбудил четыре уголовных дела по обстрелам ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик. Также председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства расстрела мирных жителей на блокпосту в Запорожье и расследовать факты жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.



Татьяна Леухина