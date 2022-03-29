Мединский: Украина примет меры из-за видео с издевательствами над пленными

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Глава российской делегации на переговорах с Украиной и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Киев примет меры из-за видео с издевательствами над пленными. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Мединского, Россия заявила протест в отношении появившихся в интернете видео с издевательствами над российскими военными. Украина в ответ на это пообещала принять самые жесткие меры, если первой поймает военных преступников.

Также Мединский добавил, что российско-украинские консультации продолжаются. Он анонсировал заявление по итогам переговоров через несколько часов.

27 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими. По информации СК, в интернете появились кадры, на которых украинские националисты жестоко обращаются с пленными. На видео запечатлено, как тем прострелили ноги, не оказав медицинской помощи.



Дарья Акимова