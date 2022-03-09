Путин поручил разобраться в ситуации с участием срочников в спецоперации на Украине

В частях Вооруженных сил РФ, участвующих в проведении специальной военной операции на Украине, присутствовали военнослужащие срочной службы. По данному факту будет проведена проверка. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По его словам, лидер страны Владимир Путин до начала проведения спецоперации поручил исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины.

Фото: kremlin.ru

В связи с невыполнением указания по поручению президента РФ в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за это, передает ТАСС.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала спецоперации РФ на Украине ликвидированы 2 786 объектов военной инфраструктуры, в том числе 953 танка и других боевых бронированных машин, 101 реактивная система залпового огня и др. В течение сегодняшнего дня авиация ВКС России уничтожила 49 военных объектов.

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Диана Жиленкова