Чавушоглу считает, что самый значимый прогресс в российско-украинских переговорах достигнут в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказал мнение, что самый значимый прогресс в переговорах между Россией и Украиной был достигнут сегодня в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Турции было очень приятно содействовать этому. Он добавил, что некоторые более сложные вопросы должны обсуждаться на уровне президентов стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Также Чавушоглу выразил надежду, что установление режима прекращения огня на Украине приведет к долгосрочному политическому урегулированию.

Фото: wikipedia.org

Делегации России и Украины прибыли на переговоры во дворец Долмабахче в Стамбуле сегодня утром. Их поприветствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Турция рассчитывала, что данная встреча принесет пользу переговорному процессу.



Переговоры завершились днем. Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Мединский заявил, что они прошли конструктивно, Москва получила от Киева понятно сформулированную позицию. Предложения от украинской стороны будут рассмотрены в ближайшее время и доложены президенту России Владимиру Путину. Подробности — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова