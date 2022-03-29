Мединский: Москва не хочет подвергать Киев большому военному риску

Россия не хочет подвергать Киев большому военному риску. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Объявление деэскалации на киевском направлении связано в том числе и с тем, что в Киеве находятся люди, которым необходимо принимать решения. Отдельно Мединский подчеркнул, что деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.

— Это не прекращение огня — это наше стремление прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях, — приводит RT его слова.

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Для того чтобы подготовить договор между РФ и Украиной на взаимоприемлемых условиях, нужно пройти еще очень большой путь. После рассмотрения предложений украинской стороны Россия выдвинет свои инициативы.

Сегодня в Стамбуле прошли первые с 7 марта очные переговоры России и Украины. Российская сторона заявила, что переговоры прошли конструктивно. В ходе переговоров Киев попросил оформить окончательное решение на встрече глав государств двух стран. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина