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Минобороны России заявило об уничтожении крупной базы горючего в Ровненской области Украины

10:25, 29.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России заявило об уничтожении крупной базы горючего в Ровненской области Украины
Фото: mil.ru

В Министерстве обороны России рассказали, что Вооруженные силы РФ крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в районе поселка Клевань Ровненской области Украины. С нее поставлялось топливо для украинской военной техники в пригородах Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

За ночь российской авиацией уничтожены 68 украинских военных объектов, включая три зенитных ракетных комплекса «Бук-М1», средствами противовоздушной обороны ликвидированы три украинских беспилотника в районе Чернобаевки.

Всего с начала специальной военной операции Вооруженными силами России уничтожены 311 беспилотных летательных аппаратов, 1 738 танков и 181 установка реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ.

Накануне ВС России сообщили об уничтожении высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» с моря двух крупных складов боеприпасов, с которых осуществлялось снабжение группировки войск Украины около Киева. Склады располагались в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области.

Дарья Акимова
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