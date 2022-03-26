Бибилов: военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в спецоперации

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военнослужащие из этой республики выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Бибилова, они едут защищать и Россию, и Осетию. Он назвал боевой дух югоосетинских военнослужащих очень высоким. Президент также пожелал им вернуться домой живыми и здоровыми.

Сегодня в Минобороны России сообщили, что высокоточная крылатая ракета «Оникс» уничтожила базу ГСМ в районе Николаева, снабжавшую топливом группировку ВСУ. Также за сутки российские средства ПВО сбили три украинских самолета, а также шесть беспилотных летательных аппаратов.



Дарья Акимова