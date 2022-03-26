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Бибилов: военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в спецоперации

16:32, 26.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Бибилов: военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в спецоперации
Фото: wikipedia.org

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военнослужащие из этой республики выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Бибилова, они едут защищать и Россию, и Осетию. Он назвал боевой дух югоосетинских военнослужащих очень высоким. Президент также пожелал им вернуться домой живыми и здоровыми.

Сегодня в Минобороны России сообщили, что высокоточная крылатая ракета «Оникс» уничтожила базу ГСМ в районе Николаева, снабжавшую топливом группировку ВСУ. Также за сутки российские средства ПВО сбили три украинских самолета, а также шесть беспилотных летательных аппаратов.

Дарья Акимова
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