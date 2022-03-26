Постпред Крыма заявил о формировании новых военно-гражданских администраций на юге Украины

На территории подконтрольных российским военным Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать новые военно-гражданские администрации, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.



По его словам, там запущен процесс трансляции российского телерадиовещания. Он отметил, что люди все шире в расчетах используют российские рубли.

Речь идет в том числе о ряде населенных пунктов на юге Запорожской области, среди которых Мелитополь и Бердянск, уточняет «РИА Новости».

Маргарита Головатенко