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Постпред Крыма заявил о формировании новых военно-гражданских администраций на юге Украины

09:17, 26.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Постпред Крыма заявил о формировании новых военно-гражданских администраций на юге Украины
Фото: realnoevremya.ru

На территории подконтрольных российским военным Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать новые военно-гражданские администрации, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

По его словам, там запущен процесс трансляции российского телерадиовещания. Он отметил, что люди все шире в расчетах используют российские рубли.

Речь идет в том числе о ряде населенных пунктов на юге Запорожской области, среди которых Мелитополь и Бердянск, уточняет «РИА Новости».

Маргарита Головатенко
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