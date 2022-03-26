Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в воздухе над Черным морем был уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо него, Вооруженные силы России в течение дня уничтожили три украинских беспилотника над Балаклеей, Киевом и Черниговом. Также российскими средствами ПВО был сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24 над населенным пунктом Старая Басань.

По словам Конашенкова, за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация РФ поразила 91 военный объект Украины. Среди них были два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники.

Сегодня Конашенков также рассказал, что в течение последних дней российским мужчинам поступали звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат. По его словам, эти звонки были фейковые и осуществлялись с территории Украины.

Дарья Акимова