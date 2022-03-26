Минобороны России показало новые пуски крылатых ракет и фрагмент совещания Шойгу

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Войска ПВО России сбили три украинских самолета и шесть БПЛА

Министерство обороны России обнародовало новые данные о ходе специальной военной операции на Украине. Так, вчера высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» был уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области.

Другой крылатой ракетой — «Оникс» — военные уничтожили базу горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины.

По данным МО РФ России, на данный момент российские войска ведут бои за населенные пункты Новомихайловка и Новобахмутовка в Донецкой области.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

За последние сутки авиация ВКС РФ поразила 117 военных объектов Украины — шесть командных пунктов, три установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс С-300, девять складов с вооружением и боеприпасами, два — с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВСУ, националистических батальонов и район сосредоточения боевой техники. Российские средства ПВО сбили три украинских самолета, шесть беспилотных летательных аппаратов, а также уничтожили одну украинскую тактическую ракету комплекса «Точка-У».

С начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 267 беспилотных летательных аппаратов, 207 зенитных ракетных комплексов, 1 618 танков и других боевых бронированных машин, 166 установок реактивных систем залпового огня, 662 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1 453 единицы специальной военной автомобильной техники.

Уровень заключения государственных контрактов на оружие составляет 85%

Также Минобороны сообщило о совещании по вопросам реализации программы гособоронзаказа и выполнения социальных обязательств перед военнослужащими, которое провел глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, государственный оборонный заказ выполнятся планово. Уровень заключения контрактов составляет 85%, работу в этом направлении планируется завершить в апреле.

— С учетом того, что бюджетное финансирование в текущем году превысило предыдущий год на 15%, нам, естественно, надо посмотреть, на что обратить особое внимание при выполнении заданий государственного оборонного заказа, — отметил Шойгу.

Поставка вооружения и техники продолжается, сообщил министр обороны. Приоритетами являются высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил.

Говоря о социальных обязательства перед личным составом, то они выполняются в полном объеме, заявил Шойгу:

— Это касается и индексации денежного довольствия военнослужащих, и оплаты труда гражданского персонала, и конечно, как это предусмотрено нашим законодательством, безусловно, касается и военных пенсионеров.

Шойгу также отметил, что президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации по защите Донбасса. Закон предусматривает доступ к системе соцзащиты. Он позволит военнослужащим, задействованным в спецоперации, получить право на ежемесячные выплаты, налоговые льготы и другие меры.

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