Байден: американские силы в Европе не для вовлечения в конфликт с Россией, а для защиты НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что американские силы находятся в Европе не для вовлечения в конфликт с Россией, а для защиты НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Байдена, у США есть священное обязательство, согласно статьи 5 устава НАТО, защищать каждый дюйм территории альянса в полную силу своих коллективных возможностей.

Он также добавил, что россияне не являются врагами США.

Фото: kremlin.ru

Накануне Джо Байден заявил, что против России действуют самые тяжелые в мировой истории «карающие санкции». По его словам, ожидаются новые ограничительные меры. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что а каждый враждебный шаг США обязательно последует реакция России. И она будет болезненной для американской стороны.



Дарья Акимова